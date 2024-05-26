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李強抵達首爾出席第九次中日韓領導人會議
http://www.CRNTT.com   2024-05-26 11:03:57


　　中評社香港5月26日電／新華社報導，國務院總理李強5月26日上午乘包機離開北京，赴韓國出席第九次中日韓領導人會議。國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機離京。

　　當地時間26日中午，李強乘坐包機抵達首爾城南機場。韓國政府高級官員和中國駐韓國大使邢海明等到機場迎接。

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