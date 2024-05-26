達里奧：債務貨幣化是趨勢　不信美達通脹目標

中評社香港5月26日電／全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）接受《日經新聞》訪問時表示，由於美國政府大量發行債券來應對赤字，因此不太相信美聯儲能夠實現所謂的2%通脹目標。他又認為，日本、美國及歐元區這3個世界主要儲備貨幣的發行人都在主動推進貨幣貶值以縮減債務，將導致更多的通脹和更高的金價，而不是某種貨幣相對於其他貨幣大幅貶值；換言之，“債務貨幣化”仍將是未來幾年的趨勢。



據星島網報導，對於投資者會否更多考慮投資日本？達里奧認為，日本股市已不像以前那麼有吸引力，特別是央行現時正在收緊貨幣政策。不過，他預期日本央行只能緩步推動緊縮政策，否則日本央行的債券投資可能會造成巨大損失。



他又指出，日本政府及央行可能會透過將政策利率維持在較通脹和增長相對較低的位置，以令債務貶值；這也意味日圓債券將會是非常糟糕的投資，股票則仍然比債券更具吸引力。同時，日本加息也會導致日本資本流入某些市場的狀態難以持續，並對美債息率造成上行壓力。



達里奧還警告，即將到來的美國總統大選將是今年一個主要的政治衝突風險因素；而且不論最後拜登或特朗普取得勝利，都會同時面對具有挑戰性的國內衝突和國際地緣衝突。