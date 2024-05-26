《阿諾拉》獲第77屆戛納電影節“金棕櫚獎”

中評社香港5月26日電／第77屆戛納國際電影節25日晚在法國南部城市戛納落下帷幕，美國影片《阿諾拉》從入圍主競賽單元的22部影片中脫穎而出，斬獲最佳影片“金棕櫚獎”。



《阿諾拉》由美國導演肖恩·貝克執導。2021年，肖恩·貝克曾攜影片《紅色火箭》入圍第74屆戛納電影節主競賽單元。



新華社報導，當晚，本屆戛納電影節其他主要獎項也塵埃落定。印度導演帕婭爾·卡帕迪亞執導的《想象之光》榮獲評審團大獎。法國導演雅克·奧迪亞爾的作品《埃米利婭·佩雷斯》獲得評審團獎，該片4名女主演集體摘得最佳女演員獎。美國演員傑西·普萊蒙憑藉在《善良的種類》中的表現將最佳男演員獎收入囊中。葡萄牙導演米格爾·戈梅斯因執導《壯遊》摘得最佳導演獎，法國導演科拉莉·法爾雅的影片《某種物質》獲最佳編劇獎。



此外，美國導演、編劇、製片人喬治·盧卡斯在閉幕式上獲頒榮譽金棕櫚獎，為他頒獎的是85歲高齡的美國著名導演弗朗西斯·福特·科波拉。今年同獲榮譽金棕櫚獎的還有美國演員梅麗爾·斯特里普以及日本動畫導演宮崎駿等人創辦的吉卜力工作室。



本屆戛納電影節期間，多部中國影片在國際舞台上表現亮眼。其中，管虎新作《狗陣》獲得“一種關注”單元最佳影片獎。賈樟柯醞釀近20年的新作《風流一代》、鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》、陳可辛執導的《醬園弄》、經過4K修復的成龍主演經典電影《飛鷹計劃》在電影節上放映時收穫熱烈掌聲。此外，中外電影合作交流會、電影《遠去的牧歌》推介會等多場活動在中國館內舉辦。



法國戛納國際電影節與德國柏林國際電影節、意大利威尼斯國際電影節並稱歐洲三大電影節。