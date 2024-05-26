陳茂波出訪法國與各界會面

中評社香港5月26日電／香港財政司司長陳茂波表示，綠色轉型所需的技術和資金缺口巨大，香港正全力建設成為國際綠色科技和綠色金融中心，積極推進綠色城市、綠色航空航運等發展，同時也與大灣區兄弟城市加強協作，發揮好彼此優勢，為區域以至全球的碳中和進程作出貢獻。



香港電台報導，陳茂波將到美國加州三藩市，率領特區政府的代表團，與粵、澳代表團一起出席“中美灣區對話”及“中美地方氣候行動高級別活動”。他在網誌說兩項活動目標是促進中美在地方層面應對氣候變化的交流和合作，儘管當前地緣政治錯綜複雜，但應對氣候變化是全世界共同責任，各國須建立更穩固合作基礎、更暢通溝通渠道，才能讓全球邁向零碳有更大的成功機會，代表團的“香港隊”將在兩項活動中分享本港在應對氣候變化和發展綠色未來的專業知識和實踐經驗。



陳茂波提到，過去幾天出訪法國，出席由粵、港、澳三地政府聯合主辦的經貿合作交流會，他說有與會者表示，特區政府積極走出來接觸不同界別的朋友，讓他們獲得關於香港更全面資訊，更直接瞭解香港在新階段的新發展外，也更好澄清一些誤傳、釋除誤解。他又說會面的新舊法國朋友都對香港最新發展和大灣區的機遇深感興趣，認同在複雜的地緣政治格局下，香港只要繼續發揮好優勢、抓準定位，仍然機遇處處，亦有法國朋友向他說疫後曾經訪港，感覺香港在新階段下，跟疫情以前相比毫不遜色。