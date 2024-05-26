我國已有24個省份出台省級控煙相關法規

5月25日，中國控制吸煙協會醫療機構控煙及健康促進專業委員會成立大會暨“控煙與健康”學術研討會現場。（新華社記者 李恒 攝） 中評社北京5月26日電／據新華社報導，2023年，44個城市新出台或修訂了市級控煙相關法規。截至目前，我國24個省份出台省級控煙相關法規，254個城市出台市級控煙相關法規，全面無煙法規保護人口比例不斷提升。



這是記者5月25日在中國控制吸煙協會醫療機構控煙及健康促進專業委員會成立大會暨“控煙與健康”學術研討會上瞭解到的信息。



控制吸煙，包括防止吸煙和促使吸煙者戒煙，是人群疾病預防和個體保健的可行措施。國家衛生健康委規劃發展與信息化司愛衛工作辦處長王璐介紹，2003年，世界衛生大會批准《世界衛生組織煙草控制框架公約》，旨在降低煙草對健康和經濟的破壞性影響。中國於2005年批准了《世界衛生組織煙草控制框架公約》，2006年公約在中國正式生效。



《“健康中國2030”規劃綱要》要求全面推進控煙履約，加大控煙力度，運用價格、稅收、法律等手段提高控煙成效。積極推進無煙環境建設，強化公共場所控煙監督執法。推進公共場所禁煙工作，逐步實現室內公共場所全面禁煙。到2030年，15歲以上人群吸煙率降低到20%。



近年來，一些地方積極推動控煙立法工作，比如《上海市公共場所控制吸煙條例》實施以來，成人吸煙率下降至19.4%；《北京市控制吸煙條例》規定公共場所、工作場所室內環境、室外排隊等場合禁止吸煙；《深圳經濟特區控制吸煙條例》規定在室內工作場所、室內公共場所、公共交通工具內以及學校、公園、醫療衛生機構等室外場所禁止吸煙……



數據顯示，2022年，我國15歲及以上人群吸煙率為24.1%，與2020年相比，下降了1.7個百分點。



國家衛生健康委規劃發展與信息化司副司長吳翔天表示，要持續推動無煙環境建設，將控煙宣教作為治療患者工作的重要內容之一，幫助患者實現健康生活方式。同時，加大對煙草依賴疾病的流行病學和臨床診療方面的科研力度，進一步推動控煙工作。



（來源：新華社）