中海投資雙向奔赴　再續“絲路傳奇”

5月23日拍攝的論壇現場。（新華社記者 周義 攝） 中評社北京5月26日電／據新華社報導，福建廈門國際會議中心前，七國國旗迎風飄揚，相映成輝。5月23日至24日，以“面向未來、攜手推動中國與海合會國家產業與投資合作高質量發展”為主題的中國—海合會國家（簡稱中海）產業與投資合作論壇舉行，中海政府部門、行業企業、金融機構等各界代表共約600人匯聚一堂，共話發展願景。



福建，古代海上絲綢之路的東方起點和21世紀海上絲綢之路核心區，早在約1100年前便與海灣阿拉伯國家之間進行友好往來與貿易交流。如今，海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）成員國沙特、阿聯酋、卡塔爾、科威特、阿曼、巴林六國與中國再度聚首，鞏固拓展能源石化、互聯互通、金融服務等領域合作，續寫“絲路傳奇”。



近年來，在石油、天然氣及清潔能源等領域，中海合作持續深化。“中國市場約占全球石化產品需求的40%以上，已成為全球化工行業的投資熱土。”世界石化巨頭沙特基礎工業公司（SABIC）首席執行官阿卜杜拉哈曼·阿爾－法季說。



在位於福建漳州的古雷石化基地，備受矚目的中沙古雷乙烯項目正開足馬力建設。這一項目由福建省能源石化集團與沙特基礎工業公司合資建設，投資額達448億元人民幣，建成後乙烯產能最高可達每年180萬噸。



“項目將為‘一帶一路’倡議與沙特‘2030願景’對接寫下生動注腳。”福建省能源石化集團有限責任公司董事長徐建平表示，雙方將進一步加強節能減排、技術提升、產品研發、裝置優化、人才交流等方面全面合作，共同推動實現可持續發展目標。



“中國目前是海合會最大的貿易夥伴，從2013年5月中國石油與阿布扎比國家石油公司簽約陸海項目起，阿布扎比國家石油公司已逐步成為中國石油先進成熟技術走進高端市場的平台。”阿布扎比國家石油公司代表唐裡博說。



總投資約677億元的盛虹煉化一體化項目落戶江蘇連雲港、由中國企業總承包的全球最大單體光伏電站在阿聯酋全面竣工……近年來，隨著一批項目落地，中國廣闊的消費市場、完備的工業體系與海合會國家豐富的能源資源實現優勢互補，中海能源立體合作新格局加速形成。

