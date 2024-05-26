中日韓三國合作順民心，潛力大

5月13日，中日韓合作秘書處秘書長李熙燮在韓國首爾接受新華社記者專訪。（新華社記者 姚琪琳 攝） 中評社北京5月26日電／據新華社報導，中日韓合作秘書處秘書長李熙燮日前在首爾接受新華社記者專訪時說，中日韓合作致力於改善和提高三國民眾生活水平，符合人民期待，具有很大潛力。



李熙燮說，中日韓三國是地理位置相鄰、文化相通的重要鄰國，三國經濟總量占全球國內生產總值的24%，作為亞太地區乃至全球的增長動力，一直發揮著舉足輕重的作用。過去20多年裡，三國在政治、經貿、科技、文化等領域合作取得了令人矚目的成果。



今年年初，由中日韓合作秘書處發起的“中日韓精神——2024年度漢字”評選結果在首爾揭曉，“交流”以最高票當選。



李熙燮說，今年恰逢中日韓合作25周年，應該進一步推動三國人員交往，促進交流與合作。



李熙燮表示，中日韓合作領域廣泛，在環境保護、災害防治、教育醫療、應對氣候變化和老齡化問題上都可以加強合作。



李熙燮說，面對貿易保護主義抬頭、國際及地區局勢動蕩、氣候變化等多重挑戰，中日韓三國比任何時候都需要更為緊密的合作。在此背景下，即將舉行的第九次中日韓領導人會議意義重大，將為三國合作注入新活力。



2011年，中日韓三國政府為深化合作，在首爾成立常設國際組織——中日韓合作秘書處，在經貿、文化、青年、媒體、災害管理等領域主辦合作項目，為三國機制化合作提供支持。



（來源：新華網）