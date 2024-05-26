﻿27年來首次　韓國40醫學院擴招

韓國醫學教授3月在高麗大學排隊遞交辭呈，反對醫學生擴招。（圖源：美聯社） 中評社北京5月26日電／據大公報消息，據韓聯社及《韓國先驅報》報導：韓國大學教育協議會24日下午召開會議，審議通過韓國各大學提交的2025學年度入學招生計劃。歷經27年後各家醫學院終於擴大招生。



韓國40所醫學院提交的2025學年度招生4567人的計劃獲得通過。從2025學年度開始，韓國醫學院將正式實現27年來的首次擴招。據悉，各大學在招生計劃獲批後，將在本月底前陸續對外公布新的招生方案，正式開展招生工作。



韓國醫學院最後一次擴招是在1998年，受2000年實施醫生和藥師分工制度的影響，醫學生招生人數2006年起減少350人，近19年維持3058人不變。為了應對老齡化加劇帶來的醫療需求劇增，歷屆政府曾多次推進醫學院擴招，但每次因醫療界集體行動而無果而終。



韓國政府2月初發布了醫學院的擴招方案，計劃從2025學年度起，將高校醫學院招生規模從目前的3058人增至5058人。此舉遭到了醫療界的強烈反對，約有一萬名實習和住院醫生遞交辭呈、罷診離崗，引發醫療混亂。據當局統計，截至5月21日為止，100家教學醫院總數約13000名住院醫生中，衹有5%在崗。對此，韓國政府表示醫療改革迫在眉睫，擴招醫學生勢在必行，呼籲離開崗位的年輕醫生盡快回到病人身邊。



（來源：大公報）