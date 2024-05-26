借款百萬炒股！揭開以貸謀利隱性腐敗

四川省成都市青羊區針對以借貸名義進行利益輸送、變相受賄行賄等問題開展專項治理，通過開通“碼上舉報”等方式廣泛征集問題線索，對近年來相關問題線索起底排查、嚴肅處理。圖為該區紀檢監察幹部就相關案件查閱資料。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月26日電／據中國紀檢監察報報導，“違規借貸收息”“向管理服務對象違規借貸獲取大額回報”……近期，“違規借貸”一詞在多地紀委監委通報的典型案例中出現，相關違紀違法行為引發關注。



打著“借貸”幌子斂財，是新型腐敗和隱性腐敗的一種表現形式，即使披上“合法民事行為”的“隱身衣”，本質上仍是權力尋租、以權謀私。針對此類問題，紀檢監察機關如何精準發現、嚴肅查處？記者進行了採訪。



一些名義上“正常”的借貸行為，實際上是管理服務對象向黨員幹部進行利益輸送



向同一管理服務對象“無息借款”，同時又以高額利息對其放貸……這看似矛盾的行為，正是浙江省杭州市錢塘區住房和城鄉建設局原黨組成員、副局長華芳用以獲取非法利益的“如意算盤”。



華芳曾先後在原杭州經濟技術開發區城市管理辦公室、錢塘（新）區綜合行政執法局等單位任職。在任期間，她利用掌握全區綠化工程承接、款項撥付等職務便利，將目光放在有求於她的企業老板身上。



杭州某建設集團有限公司在錢塘區承接過不少綠化工程項目，該公司項目經理李某和華芳關係較為密切。2013年3月至2019年3月，華芳多次問李某是否有借款需求。考慮到今後公司業務上需要華芳“關照”，李某便接受了華芳拋來的“橄欖枝”。6年時間內，華芳共向李某出借資金140萬元，累計收取利息120萬元。在出借資金賺取大額利差的同時，華芳又為了個人投資，先後向李某借款100萬元炒股，利息分文不付。



“借入”“借出”之間，華芳獲得高額回報。經查，2013年至2021年期間，華芳還向多位管理服務對象進行民間借貸，累計獲取利息154萬元。2022年10月，華芳因嚴重違紀違法，被開除黨籍、開除公職。2023年2月24日，錢塘區人民法院以受賄罪判處其有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣25萬元。

