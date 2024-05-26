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白俄羅斯國民會議共和國院主席將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-05-26 14:55:44


　　中評社香港5月26日電／新華社報導，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，白俄羅斯國民會議共和國院主席科恰諾娃將於5月28日至30日率團訪華並出席中白立法機構合作委員會第一次會議。

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