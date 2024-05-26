香港電台：政府不會8月1日推垃圾收費

中評社香港5月26日電／香港電台今天引述消息報導，政府將不會在8月1日如期推行垃圾收費，亦不會訂出具體實施日子。當局將於明日立法會事務委員會的聯席會議交代垃圾收費的未來路向。



香港立法會環境事務委員會主席、民建聯議員劉國勳表示，支持政府暫緩不推行收費，認為是合適做法，同時建議政府不再訂下具體實施日期，認為會是實事求是的做法。他指出，日後何時再推行，要視乎時機和條件是否成熟，包括經濟何時完全復甦和回收配套是否足夠等。