新華社文章：賴清德橫衝直撞終將玩火自焚

中評社北京5月26日電／新華社發表南京大學台灣研究所所長劉相平的署名文章指出，5月20日，台灣地區領導人賴清德發表了一個“台獨自白”性質的講話，拋出激進冒險的“台獨”主張。他大肆宣揚所謂“主權獨立”“兩岸互不隸屬”“台灣住民自決”等分裂謬論，徹底暴露了其“台獨”真面目；揚言要積極落實“和平四大支柱行動方案”，鼓噪“提升全民保家衞國的意識”“強化國防力量”“發揮威懾力量”；自吹自擂台灣“位居‘第一島鏈’的戰略位置”，是“‘世界民主鏈’的亮點”“‘全球民主供應鏈’的關鍵”“世界的台灣”，全面交代了其“以武謀獨”“挾洋謀獨”“倚外謀獨”的路線圖。



台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。統一是中華民族刻骨銘心的文化基因。在中華民族發展史上，“台獨”分裂勢力不過是大江大河裡一塊小小的礁石。賴清德等人的“台獨”夢囈不過是“蚍蜉撼樹不自量”，必然會碰得頭破血流、粉身碎骨。



賴清德宣稱“視民如親”，實際上根本不顧及大多數台灣人民的利益、生死，冷漠至極。當前台灣主流民意是希望兩岸和平、發展、交流、合作，同胞攜手過上好日子，但賴清德公然宣佈要走“台獨”不歸路，導致台灣兵兇戰危，何曾顧及廣大台灣同胞的感受和利益？水可以載舟，也可以覆舟，台灣同胞一定會認清賴清德虛偽、陰毒的醜惡面目，賴清德的倒行逆施一定會遭到台灣同胞的抵制和唾棄。



賴清德污衊攻擊大陸，極力渲染大陸“威脅”，以煽動台灣民眾“反中抗中”。他宣稱，“面對來自中國的各種威脅滲透，我們必須展現守護國家的決心，提升全民保家衞國的意識”。他還揚言要與美西方反華勢力建立“民主共同體”“和平共同體”，妄圖“挾洋謀獨”。他自抬身價稱台灣“位居‘第一島鏈’的戰略位置”，“是‘全球民主供應鏈’的關鍵”，“已經走到世界舞台的中心”，真是盲目自大、貽笑大方。堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，這不是賴清德自我臆造所謂“民主共同體”“和平共同體”就可以改變的。在美西方反華勢力眼裡，台灣只是一枚用來遏制中國發展的“棋子”，也是一枚隨手可棄的“棄子”。



“台獨”沒有和平，分裂沒有穩定。賴清德妄圖勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，只會將台灣推向兵兇戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災禍。台灣社會應認清賴清德謀“獨”的危險和危害，決不能任由其暴衝，把無辜大眾帶進火坑。



在中國人民面前，沒有任何事情比捍衞國家的主權和領土完整更為重要、更加神聖。如果賴清德、“台獨”分裂勢力一意孤行、鋌而走險，膽敢製造“台獨”重大事變，妄圖把台灣從中國分裂出去，眾志成城的中國人民、英勇善戰的人民軍隊將不惜一切代價，堅決、徹底予以粉碎。國家強大、民族復興、祖國統一的歷史大勢，任何人任何勢力都無法阻擋！