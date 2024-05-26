瓦努阿圖附近海域發生6.3級地震

中評社北京5月26日電／據新華網報導，維拉港消息：南太平洋島國瓦努阿圖附近海域26日上午發生6.3級地震。目前暫無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生在當地時間26日9時23分（北京時間6時23分），震中位於瓦努阿圖首都維拉港西北偏北83公里處，震源深度29.2公里。



太平洋海嘯預警中心未針對此次地震發布海嘯預警。



瓦努阿圖位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞而地震頻發。