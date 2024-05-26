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哈馬斯：在加沙地帶北部俘獲以軍士兵
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2024-05-26 16:46:56
中評社北京5月26日電／據新華網報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅26日凌晨發表聲明，宣布在加沙地帶北部俘獲以色列軍隊士兵。以色列軍方隨後否認有士兵被俘。
卡桑旅在聲明中說，武裝人員在加沙地帶北部傑巴利耶難民營的地道中與以軍士兵發生激烈衝突，打死、打傷並俘獲以軍士兵。聲明未透露被俘以軍士兵的數量。
以色列國防軍隨後發表聲明，否認有以軍士兵被俘。
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