烏克蘭哈爾科夫市一建材市場遭空襲

中評社北京5月26日電／據新華網報導，烏克蘭哈爾科夫州軍事行政長官西涅古博夫25日在社交媒體發文說，哈爾科夫市區一個建材市場當天遭俄羅斯軍隊空襲，造成至少2人死亡、33人受傷。



西涅古博夫說，俄軍當天使用制導航空炸彈對哈爾科夫市一個建材市場發動襲擊，襲擊引起大火。烏國家緊急情況局隨後說，該建材市場的火勢已得到控制。



烏總統澤連斯基當天在視頻講話中說，襲擊發生時，該建材市場內可能有超過200人。



哈爾科夫州檢察長辦公室說，該辦公室已對襲擊事件展開刑事調查。