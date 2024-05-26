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烏克蘭哈爾科夫市一建材市場遭空襲
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2024-05-26 16:46:32
中評社北京5月26日電／據新華網報導，烏克蘭哈爾科夫州軍事行政長官西涅古博夫25日在社交媒體發文說，哈爾科夫市區一個建材市場當天遭俄羅斯軍隊空襲，造成至少2人死亡、33人受傷。
西涅古博夫說，俄軍當天使用制導航空炸彈對哈爾科夫市一個建材市場發動襲擊，襲擊引起大火。烏國家緊急情況局隨後說，該建材市場的火勢已得到控制。
烏總統澤連斯基當天在視頻講話中說，襲擊發生時，該建材市場內可能有超過200人。
哈爾科夫州檢察長辦公室說，該辦公室已對襲擊事件展開刑事調查。
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