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印度西部一游樂園發生火災至少16人死亡
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2024-05-26 16:46:18
中評社北京5月26日電／據新華網報導，新德里消息：據印度報業托拉斯25日報導，印度西部古吉拉特邦一游樂園當天發生火災，造成至少16人死亡。
報導說，這家游樂園位於古吉拉特邦拉傑果德市，起火原因尚不清楚。
拉傑果德市警察局長拉朱·巴爾加夫說，火勢已得到控制，救援行動正在進行。
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