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美軍浮動碼頭遭遇風浪 多艘船只走錨擱淺
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2024-05-26 16:45:32
中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，美國中央司令部5月25日稱，美國在加沙地帶附近建造的臨時浮動碼頭所在海域出現強風浪天氣，為碼頭提供支持的四艘美軍船只脫離系泊區，其中兩艘在以色列阿什凱隆附近海岸擱淺。據美國媒體報導，美國耗資3.2億美元建造了該碼頭。本月17日碼頭啟用。據以色列媒體報導稱，這座碼頭啟用後一周，有相當於71輛卡車貨運量的援助物資通過該碼頭抵達加沙地帶，占加沙地帶民眾每日最低需求量的15%。援助機構和聯合國方面強調，這座碼頭起到的作用是杯水車薪，根本解決方式應該是陸路運輸。
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