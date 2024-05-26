墨西哥黑幫殺手被引渡到美國

中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，美國司法部25日證實，墨西哥主要販毒集團錫那羅亞集團的一名殺手已經被引渡至美國受審。此人被美國緝毒人員描述為“徹頭徹尾的心理變態者”。



美聯社援引美國司法部資料報導，這名殺手名叫內斯托爾·伊西德羅·佩雷斯·薩拉斯，綽號“尼尼”，現年31歲，在錫那羅亞集團領導一個“極其暴力的小團夥”，為墨西哥大毒梟“打洞王”華金·古斯曼的兒子們提供安保，並參與綁架、謀殺等多項犯罪活動。



美國司法部長梅裡克·加蘭25日在一份聲明裡說：“‘尼尼’是錫那羅亞集團的頂級殺手之一，負責謀殺、拷打和綁架那些威脅到販毒帝國的競爭對手以及證人。”



佩雷斯·薩拉斯去年11月在墨西哥錫那羅亞州首府庫利亞坎市被捕。調查顯示，他劣跡斑斑，據信2017年參與虐待一名墨西哥聯邦探員長達兩小時，動用種種慘絕人寰的手段；還曾把多名受害者投喂老虎。



美國毒品管制局前官員邁克·比希爾說，佩雷斯·薩拉斯是“徹頭徹尾的心理變態者”。



“打洞王”古斯曼是錫那羅亞集團頭目，曾槍擊、甚至活埋生意對手，其販毒集團挖建多條穿越美墨邊境的地道。古斯曼三次落網，兩次越獄。他2017年1月被引渡至美國受審，2018年被判販毒、謀殺、洗錢等10項罪名指控全部成立，2019年被判處終身監禁和126億美元罰款。