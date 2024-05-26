也門胡塞武裝突然宣布“放人”後又推遲

中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，也門胡塞武裝25日宣布，原定當天釋放100多名也門政府軍士兵因“技術原因”推遲一天。



25日早些時候，胡塞武裝負責戰俘事務的官員阿卜杜勒－卡迪爾·穆爾塔達突然宣布，胡塞武裝將釋放超過100名其扣押的也門政府軍士兵，稱這一舉動是“單方面人道主義倡議”。



不過，穆爾塔達當天晚些時候在社交媒體宣布，因“技術原因”推遲“放人”至26日。也門政府方面沒有作出回應。



2023年4月14日，也門政府、沙特阿拉伯領導的多國聯軍和胡塞武裝開始為期三天的換俘，交換總計近900名被俘人員，為2020年10月以來人數最多的一次換俘。僅在14日當天，胡塞武裝就釋放了約70名政府軍士兵，換取也門政府釋放約250名這一武裝組織人員。



胡塞武裝是也門反政府組織，2014年占領首都薩那，後奪取也門大片地區。多國聯軍2015年對胡塞武裝發起軍事行動。2018年，也門政府和胡塞武裝在聯合國斡旋下就多項重要議題達成一致，但停火協議未能持續。去年4月，在阿曼方面斡旋下，沙特代表在薩那與胡塞武裝高層會面。去年9月中旬，胡塞武裝代表團訪問沙特首都利雅得。然而，受新一輪巴以衝突影響，也門和平進程遇阻。