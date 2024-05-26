巴西聖保羅市議會巴西—中國陣線成立

中評社北京5月26日電／據新華網報導，巴西聖保羅市議會巴西—中國陣線成立儀式23日在聖保羅舉行。巴西總統盧拉、巴西國會主席兼參議長帕謝科、巴西眾議長裡拉、聖保羅州州長德弗雷塔斯等政要致函祝賀。



中國駐聖保羅總領事餘鵬、聖保羅市國際關係局副局長菲格雷多、巴西華人協會會長葉周永、巴中社會文化研究中心主席羅士豪等各界代表200餘人出席。



與會嘉賓紛紛表示，巴西—中國陣線的成立對推動兩國友好深入發展具有重要意義，期待陣線成員進一步促進兩國在文化、教育、科技、衛生等各領域的交流合作。聖保羅市議員薩萊斯說，作為兩大發展中國家，巴西和中國擁有廣泛的共同利益，擔負著共同的發展責任。巴中建交50年來，共享資源，共迎挑戰，共同推進和平穩定可持續發展。巴西—中國陣線的成立將進一步拉緊兩國之間紐帶，深化雙方互利共贏合作，共享繁榮發展未來。



餘鵬積極評價聖保羅市作為南美第一大城市在推動中巴關係發展方面所發揮的重要作用。他表示，聖保羅市議會在中巴建交50周年之際成立巴西—中國陣線，充分表明深化中巴友誼已成為聖保羅各界的高度共識，進一步壯大了支持兩國關係發展的力量。



針對近期巴西南里奧格蘭德州水災，餘鵬表示，中國和巴西堅定站在一起。在中國駐聖保羅總領館動員下，領區中資企業及僑社迅速行動，短時間內籌集救災物資，用實際行動踐行中巴命運共同體。



巴西—中國陣線成立儀式舉行期間，嘉賓們還為在水災捐助中作出貢獻的150餘名華僑華人頒發了榮譽證書。