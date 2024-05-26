粵港澳大灣區最長城際貫通　提速一小時生活圈

中評社香港5月26日電／廣佛南環、佛莞城際鐵路26日正式投入運營。這兩條新開的城際鐵路與已開通的佛肇城際、莞惠城際相連，在粵港澳大灣區形成了一條呈東西走向、全長258公里的交通大動脈。這條動脈是大灣區最長的城際鐵路，自東向西連接了惠州、東莞、廣州、佛山、肇慶，對加速形成大灣區一小時生活圈具有重要意義。



新華社報導，這條交通動脈全線設39座車站，列車最高運行時速為200公里。為滿足不同旅客的出行需求，將全面啟用“站站停+大站快車”的公交化運營模式，提高行車密度，平均行車間隔為26分鐘。



在購票方面，該城際鐵路採用“12306+城際鐵路公交化多元支付”雙票務系統。旅客既可以通過12306購票後，刷身份證進站乘車，也可以使用全國交通一卡通、嶺南通、羊城通、廣州地鐵App城際乘車碼等多種方式進站乘車。



這四條城際線路均由廣州地鐵集團建設和運營。2020年，廣州地鐵集團全資子公司廣東城際鐵路運營有限公司取得鐵路運輸許可證，成為首個獲得城際鐵路運輸資質的地方企業。



廣東城際鐵路運營有限公司車服中心主任工程師張巧說，“四線”貫通運營後，旅客搭乘城際鐵路將與地鐵一樣便捷，實現隨到隨走，無需提前購票，出行時間更加靈活。



中鐵第一勘察設計院集團有限公司廣佛南環總設計師韓振江說，大灣區軌道交通正形成“一張網、一張票、一串城”的新格局，通過交通基礎設施的硬連接和運行機制的軟連通，不斷推進多城跨區域融合和多網跨制式融合。