團體促重症藥加快納入藥物名冊

中評社北京5月26日電／據大公報報導，香港藥物太貴！越來越多港人北上求醫買藥，有病人哭訴拖著虛弱的身軀，仍要長途跋涉前往內地求醫買藥，只因“病人無得揀！”



《大公報》於本月14日已率先報導癌病及罕見藥費昂貴，病人盼團購內地藥。報導刊出後引起社會廣泛關注，有病人團體聯同立法會議員昨舉行研討會，討論本港重症病人北上求醫買藥的問題，與出席的醫院管理局代表討論優化香港的藥物採購制度，並探討香港與內地醫療服務融合的可能性，期望為病人提供更多合規、安全、有效及可負擔的藥物。





“有些藥貴到近10萬一個月，好多家庭負擔不起，北上可以有更平的藥便是唯一的出路。”患有末期肺癌的病人郭智麟表示，香港和內地的藥價是“差天共地”，他以肺癌藥價為例，香港每月收費為3.6萬元，而內地每月收費為5000元，香港藥價高出7.2倍。他續指有部分病人“痛到入骨，連坐著都痛”，仍因無法負擔藥價，而前往內地接受治療過程痛苦，希望特區政府提供適當的協助及跟進。



研討會探討優化採購制度



曾患重病的跨境癌症病人陪診義工鄧寶蓮指出，部分藥物未納入關愛基金和撒瑪利亞基金藥物資助，即使現有加快簡化藥物審批流程的“1＋”機制，惟對病人的經濟負擔能力未有顯著改善，當她說到病人北上求醫買藥的辛酸，更一度哽咽地說：“病人無得揀”。



病人團體同路人同盟主席陳偉傑建議，政府可考慮在粵港澳大灣區共同推行試藥計劃，名額越多，數據越多，入藥則越快，“藥物除了加快註冊，亦要加快加入藥物名冊內。”陳偉傑又指對於重症病人而言，加快入藥物名冊才能為他們帶來希望。



“就算在醫管局，我食的藥都要45000元。”肺癌病人關注組召集人吳樂文表示，自己作為肺癌病人，十分關注政府在藥物制度的新方向。他期望醫務衞生局局長盧寵茂就自費藥物有新進展，希望幫助有需要的中產階層。



前香港藥學會會長鄺耀深提到，癌症正在邁向一個慢性病的發展，這意味著癌症病人的經濟負擔會越來越重。現時除了已納入藥物名冊的藥物可獲補貼外，其他病人需自付醫藥費。鄺耀深認為“1＋”新藥審批機制仍有很大的改善空間。

