今年百日咳病例急增　專家：或病毒變異

中評社北京5月26日電／據大公報報導，近日全球百日咳個案增加，本港至今已錄得28宗個案，超過去年錄得個案總和，並且是五年新高數字。香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅昨日表示，有可能是百日咳的病毒在新冠疫情前發生基因突變導致。



已錄28個案 超過去年總和



本港對上一次的百日咳高峰是2019年，衞生防護中心資料顯示，當年錄得96宗確診。新冠疫情期間數字回落，2020年有22宗，接著兩年分別衹有2宗及3宗，去年錄得15宗。今年截至5月23日已錄得28宗，當中有22宗是本地感染，其餘是輸入個案。嬰兒和兒童病例有19宗，佔整體個案的68%，當中3名患者是6個月以下嬰兒，未完成3劑疫苗接種。



衞生防護中心上周五向全港醫生發信，呼籲醫生提高警覺。孔繁毅昨日出席新聞博覽館專題講座時表示，百日咳病毒有可能在新冠疫情前已發生基因突變，疫情期間人與人社交接觸減少，當疫後取消社交距離措施，百日咳感染個案就出現反彈。他認為香港的情況不算嚴重。



百日咳由百日咳博德氏桿菌所引致，又名“雞咳”，可透過直接接觸病人的飛沫傳播。患者初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽，但咳嗽會日益嚴重和加劇，妨礙病人飲食和呼吸。細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒。病毒潛伏期通常為7至10天，抗生素能有效治療百日咳，而接種百日咳疫苗可以有效預防百日咳。



衞生防護中心表示，百日咳每3至5年會有復發潮，今年首3個月，歐洲錄得超過3.2萬宗病例，內地有5.9萬宗病例和13宗死亡個案，菲律賓截至本月中錄得2500宗病例，包括96宗死亡個案。