生源難找，台灣高校很煩惱

中評社北京5月26日電／據人民日報海外版報導，“5年來，台灣各級學校學生總數減少28.3萬人，呈逐年下降趨勢；其中15萬人為大學及專科院校學生，占比過半。”



近日，台灣教育主管部門公布的一則消息，讓不少島內高校壓力倍增。受少子化影響，台灣高校近年來持續面臨招生難題，多所高校因沒有足夠生源而被迫停招並校，甚至倒閉“退場”。



有島內教育界人士表示，台灣少子化的趨勢難以逆轉，加之高校辦學質量良莠不齊、文憑含金量貶值等一系列問題，台灣高校未來的路恐怕越來越難走。





風險高企



據統計，2023學年，台灣高校大一新生數首度跌破20萬人，各類高校招生缺額超過1.6萬個，創多年來新高。按招生名額使用率來看，有11所高校招生不滿五成，台灣大學、成功大學、政治大學、新竹清華大學等知名高校也出現了為數不少的缺額，招生之難可見一斑。



按照台教育主管部門的預測，少子化對高校生源的衝擊將會長期持續，台灣各類高校大一新生數將會繼續下滑，預計到2038學年時將僅剩14.7萬人，較2022學年減少26.8%。屆時，台灣各類高校學生總數將僅剩71.9萬人。



面對生源危機，不少島內高校只能選擇合併相關科系或並校辦學以求生存。台灣淡江大學外語學院計劃從2025學年起將西語系、法語系等四系合併成歐語學系。該學院院長吳萬寶介紹，過去這些外語專業每年都有100人左右的生源，但從2022年開始有明顯下降，目前外語專業招生缺額率達到了62.47%，實在難以維繫。“在少子化的情況之下，我們就衹有走科系整並這一條路。”他說。



在台灣私立學校工會副理事長尤榮輝看來，大部分高校科系合併後的招生情況並沒有起色，在少子化不可逆的趨勢下，會有更多高校走向停招“退場”的結局。有台媒統計，自2014年高鳳數位內容學院因負債停辦以來，島內已有15所高校相繼走入歷史，另有60所高校面臨“退場”風險，情況不容樂觀。

