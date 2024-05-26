台企參加哈洽會展示千款台灣商品

中評社北京5月26日電／據人民日報海外版報導，第33屆哈洽會近日在哈爾濱國際會展中心舉辦。為促進龍台兩地經貿交流與合作，黑龍江省積極邀請77家台資企業參加展會，參展台資企業展示了千種款式新穎、品質精良的台灣商品。



本屆哈洽會設立了107個展位、近1000平方米的台灣展區，展示的台灣商品涉及休閑食品、特色農業、兒童玩具、文創工藝等多個領域。



來自台灣的青年姬欣琪說：“哈爾濱冰雪旅遊火爆‘出圈’，我和小夥伴切身感受到黑龍江人民的熱情與友善，因此決定來哈爾濱創業。在此期間，這裡的台辦給我們很多關心和指導，協助辦理營業證照、提供免費宣傳展位、進行電商培訓輔導，幫助我們快速瞭解大陸市場、提升經營能力，更加堅定了我們在黑龍江創業發展的信心。”



高雄市世貿會展協會會長何玲玲說：“這是我第二次帶隊參加哈洽會。本屆展會規模大、輻射面廣，身為台商參展團隊一員，能夠親身體驗祖國大陸經濟社會發展蒸蒸日上，深感光榮自豪。希望更多台資企業能夠把握黑龍江打造向北開放新高地的戰略機遇，搭上大陸經濟騰飛的快車，共享發展紅利。”



參加展會的台商認為，黑龍江自然資源豐富、區位優勢明顯、營商環境優越，擁有廣闊的市場空間和發展前景，希望通過參展發現更多商機、收穫更多友誼，實現更好發展。



哈洽會期間，黑龍江省還舉辦了“百家台企進龍江”暨龍台經貿交流會活動，引導台資企業主動融入黑龍江新發展格局，全面深化龍台各領域交流合作、融合發展。