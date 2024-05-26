“村超”扎根非洲“白金之國”田間地頭

中評社北京5月26日電／據新華網報導， 五月底，貝寧雨季來臨，悶熱潮濕的天氣和陣雨，絲毫未能減弱帕拉庫市附近村民觀看首屆“村超”聯賽決賽的熱情。激烈的對抗和精彩的表現贏得了觀眾的陣陣歡呼。



25日下午，在帕拉庫市美麗城村的中國援貝寧棉花技術援助項目基地旁，隨著終場哨響，水壩村隊在90多分鐘的鏖戰後以1：0戰勝對手，奪得此次聯賽的冠軍獎杯。



當地棉農穆罕默德·格貝哈專門騎摩托車前來觀看決賽，支持自己村的球隊。他興奮地說：“比賽非常精彩！感謝中國項目組為我們組織了這次足球聯賽！”格貝哈還表示，他也常常來此向中國專家請教棉花種植技術。



貝寧是非洲最大棉花生產國之一，帕拉庫是該國重要棉花產區，被稱為“白色金子”的棉花是當地眾多農民的主要收入來源。



中國援貝寧棉花技術援助項目在帕拉庫已有十年，專家們致力於推廣棉花種植技術、提供農業機械技術指導和農用物資援助、培訓當地農業技術人員等。



長期的技術援助使項目團隊與當地村民建立了深厚情誼。當項目組得知村民的足球場被征用後，決定利用農業機械和廢舊材料在駐地附近為他們修建一個新的標準足球場。



“球門是我們和當地員工一起焊接製作的。我們還在球場周圍挖了排水溝，以便在雨季更好地維護球場。”中國援貝寧棉花技術援助項目組組長首小勇說。



被命名為“友誼足球場”的場地一經啟用，就成為美麗城村及附近村民踢足球的首選場地。特別是在農閑時節，村民們常常自發在這裡舉辦球賽。



“足球在當地的群眾基礎很好，各村也有自己的球隊，我們就產生了借鑒國內‘村超’模式的想法，在這裡建立類似的聯賽。”首小勇說。



2024年3月，項目組在當地村民支持下組織了首屆“村超”，匯集了來自附近6個村莊和帕拉庫大學的12支球隊，球員包括棉農、拖拉機司機、木匠和學生等業餘足球愛好者。比賽採取聯賽賽制，於周末舉行。

