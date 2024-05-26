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印度德里一嬰兒護理中心火災致7名嬰兒死亡
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2024-05-26 16:41:37
中評社北京5月26日電／據新華網報導，新德里消息：據印度媒體26日報導，印度德里維韋克維哈爾地區一家嬰兒護理中心25日晚發生火災，造成7名嬰兒死亡。
報導說，當地時間25日23時30分左右，維韋克維哈爾地區警察局接到電話報警說，該嬰兒護理中心及其相鄰建築發生火災。大火已於26日凌晨被撲滅。德里警方對該嬰兒護理中心負責人啟動初步調查。
德里消防局局長阿圖爾·加格說，火災原因正在調查中，初步判斷可能是氧氣瓶爆炸導致火災。
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