與《洛神賦圖》的相遇

中評社北京5月26日電／據人民日報報導，中國的神話傳說中，有不少女性的形象。這些女神，由凡人變成仙女，在天地間遨游飄飛，把世俗女子無法實現的夢想，變成了流傳在人間的故事，儘管虛幻，卻令人神往。古老傳說中的神女有很多，如補天的女媧、奔月的嫦娥、法力無邊的西王母、太陽之母羲和等等。現代人能記住這些女神的名字，也知道有關這些女神的故事和傳說，但誰能描繪她們的形象呢？文學家們的筆下出現女神時，有了具體的形象。譬如屈原在《九歌》裡寫到山鬼，也是神話中的女神，但只是簡單的描寫：“被薜荔兮帶女蘿”“既含睇兮又宜笑”“乘赤豹兮從文狸”。宋玉《神女賦》中的巫山神女，“其象無雙，其美無極”，賦中有大段對神女姿容的描繪：“其始來也，耀乎若白日初出照屋梁；其少進也，皎若明月舒其光。須臾之間，美貌橫生。曄兮如華，溫乎如瑩……”宋玉筆下的巫山神女，形象清晰迷人。這樣描寫女性之美，可以說是前無古人。



傳說中的女神中，還有一位絕色女子，她是水中的仙女洛神。洛神相傳為伏羲之女，在洛水中溺亡，化為水神。洛神如何模樣，沒人見過。但是因為一篇文學名作，洛神翩翩而降，成了天下無雙的美人。這篇名作，是曹植的《洛神賦》。在文學作品中，寫女性之美，曹植的《洛神賦》可謂登峰造極，超越了宋玉的《神女賦》。《洛神賦》是一篇幻想作品，是一個夢，一段神話，也是一首綺麗凄美的長詩。曹植在幻想中遇見洛神，為她的絕美姿色和風韵傾倒，從此相思綿綿，夢牽魂繞。人神之戀，只能是擦肩而過，永無結局。



少年時代，第一次讀《洛神賦》，驚異於文中描寫洛神美貌的華美文字。洛神長什麼模樣？曹植這樣寫：“其形也，翩若驚鴻，婉若游龍。榮曜秋菊，華茂春鬆。髣髴兮若輕雲之蔽月，飄颻兮若流風之回雪……”這些漢字的組合，產生神奇的效果。一個幻想中出現的仙女，被瑰麗綺美的文字化成了聲色靈動的具體形象，從她的表情神態、身姿肢體，到裙裾衣飾，甚至是身上散發出的蘭蕙幽香，都呼之欲出。



文字描繪的美，給人提供了想象的天地。也許，不同的讀者，想象中的女神形象並不一樣。但是文字可以轉化成圖畫，畫家可以用線條和色彩，用畫面把文字描繪的美畫出來、固定下來，這是對文學作品的再創造。曹植離世一百多年後，有一位偉大的畫家，把《洛神賦》畫成一幅綺麗多彩的長卷，洛神復活在畫家的筆下。這位畫家，是東晉的顧愷之。顧愷之畫《洛神賦圖》，距今一千六百多年，原作已經亡佚。世人能看到的《洛神賦圖》，都是後世畫家的臨摹。



我曾四次看到《洛神賦圖》，每次都有不同的感受。



第一次看到《洛神賦圖》，是在北京故宮博物院。那是宋人的摹本，是近千年前的絹本長卷，褐色的畫面上布滿歲月的煙塵。但諦視之下，畫中的人物情景還是清晰可見。洛神是長卷的主角，她一次次出現在畫面中，演繹著曹植《洛神賦》中無望的人神之愛。洛神從天外飛來，伴隨她的是龍雁祥雲，是奇花異草，是群仙翩躚。畫家用柔軟飄逸的線條，細致地勾勒出洛神的形象，畫出她深情惆悵的表情。這樣的線條，被人形容為“春蠶吐絲”。曹植也是長卷的主角，他和洛神遙遙相對，由遠而近，又由近而遠。畫中的曹植，是被隨從簇擁的王公貴族。他的目光，和周圍人的視線不一致，始終專注地凝視著洛神。曹植在畫中的形象沉穩端莊，卻讓人感覺悵然若失。

