中評社北京5月26日電／據人民日報報導，不知是軍旅生活的歷練養成，還是從事新聞工作的職業習慣，對於讀書、藏書，乃至書房的布置，我情有獨鐘。



每年立春前後，我總是習慣把書房裡的書調整一番。無論是已讀過的書，還是未讀完的書，新書還是舊書，我都會按照書的大小、內容等重新排列，力求橫看成線，側看成列，並且做好標記，一目了然。



今年直到春分時節，書房還沒有打理好。書越來越多，整理頗需要一些時間。整理過程中，一些書勾起了我的回憶。比如這幾本已泛黃的書，那是從讀書的軍校旁一家小書店裡買的。讀軍校時，讀書氣氛特別濃厚。同學們的書，有的從學校圖書館借閱，有的是周末外出從當地書店買來。大家經常相互借閱傳看書籍，也常會在宿舍熄燈後點著蠟燭，熱火朝天地交流讀書的心得。



那家小書店緊鄰學校，書的種類很多，常常十分擁擠。那裡總能買到暢銷書，特別是哲學類書籍。後來得知，小書店之所以如此受歡迎，是因為不少書目是學校幾位知名老師推薦的。那時的我們正是求知欲最旺盛的時候，這家小書店讓我們很受益，給我們提供了豐富的滋養。正是從那時起，我就養成了一個習慣，凡是喜愛的書，都會買下來，慢慢品讀。



畢業後到部隊，從分到宿舍到成家分到住房，無論居住空間多麼有限，有一些書是我一直以來的珍藏，可以說是隨身攜帶，比如《歷代詩詞名句辭典》《常用古詩》《新聞學大辭典》《大學語文》等。這些書裡有背誦過的古詩詞，有在老師講解後所做的筆記注釋，字裡行間，我甚至能感受到老師點評時的目光，這些都已成為歲月經年裡永存的記憶。



在部隊從事新聞工作後，採訪或參觀學習，我都會走進當地的相關紀念館，也一定會買一些具有史料價值和紀念意義的書籍。如今，在我的書櫃裡，這些書整齊地擺放在一起。記得有一年到遵義採訪，在遵義會議紀念館買到《走進遵義會議會址》一書，書上還蓋了“遵義會議會址參觀紀念”的紀念印章。還有一次到江西井岡山，我買到了《井岡山革命根據地全史》。同行的一位戰友看到後，問清購書地址，午休時又專程趕過去買了這本書。後來又去了福建古田，買了《軍魂：古田會議紀實》一書。這兩本書上，也都有紀念印章。現在，這些書都已經成為我的珍藏。



我的書櫃裡還有一類書，是新聞和文學類優秀作品集。這類書大多是贈書，每次收到，我都會及時閱讀。當中不僅有我和戰友獲獎的文章，也有許多認識和不認識的同行的作品。這些書，不僅是我向同行們學習的最好資料，更是時光的記錄和友情的綿延，是給予我感動與鼓舞的溫暖珍藏。



特別記得其中兩本獲獎作品集。一本是《首屆中國人民解放軍新聞獎獲獎作品選》，有我們的作品《黨確認您》。這篇通訊報導的是原武漢軍區空軍副參謀長、已逝老紅軍張緒。張老的故事讓我們感動銘記。還有一本《中國報紙副刊優秀作品集萃》，收入我們的作品《信仰的高地》。那次，我們來到紅軍長征走過的雪山草地，採訪了駐守在這裡的空軍雷達部隊，真切地感受到官兵們的艱苦奉獻。作為書寫者，我們把所有的感動凝練在文字裡，也與可敬的被採訪者結下了深厚的友誼。



採訪空軍雷達部隊的那次，我還有個意外的收穫。同行的戰友不知從哪裡找來一册《阿壩路線基本情況》，這是一本買不到的書。結束採訪時，戰友把這本書送給了我，我特別珍惜，珍藏至今。



在歲月裡與書相遇、相知，是一件愜意的事情。我有書香暖歲月，歲月因此幸福而珍貴。