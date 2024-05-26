波光瀲灩雙桂湖（隨筆）

中評社北京5月26日電／據人民日報報導，又見雙桂湖。雙桂湖位於重慶市梁平區。梁平區多河流、湖庫、稻田，還有眾多的塘、溝、渠、堰、井、泉……濕地星羅棋布，如珠鏈點綴在這片土地上。雙桂湖就是珠鏈上一顆璀璨的明珠。總面積三百多公頃的雙桂湖，濕地面積超過百分之五十。它倚巍峨梁山、映綿延竹海，三面丘陵環繞，一面平川開闊，湖水曠渺、濕地清潤，是兩百多種鳥類、六百多種植物的生息天堂。



此刻的雙桂湖，空氣中滿滿草木味道。視野開闊處，天穹澄明、水天一色。遠山逶迤成一抹黛綠，又深深淺淺投影於一泓煙波。環湖棧道曲徑通幽，引得人的腳步往花木深處去。沿湖佳木葱蘢，槭樹、刺葵、石楠、柚子樹、水杉……臨水照影，情態各具。

群鳥翩躚，揮動翅膀剪碎幽謐、攪亂波光。野鴨三三兩兩結伴巡湖，將水的鏡面犁出道道細痕。白鷺懶洋洋掠過湖面，哪怕一次漫不經心的滑翔，也優雅如空中芭蕾。



鳥兒靈動，最能感知大自然的些微變遷。在曾經集約化水產養殖導致水體污染的年月，鳥兒紛紛遠走，只留給這片水域一片孤寂。好在，生態環境治理、恢復、保護，讓雙桂湖漸歸昔日的澄澈，舊友新朋紛紛到來：世界極危物種青頭潛鴨、國家一級保護動物中華秋沙鴨、闊別重慶多年的灰雁……幾年前的四五月，志願者在湖邊發現了一群斑嘴鴨及其幼鳥，這意味著斑嘴鴨在雙桂湖“定居”了。



鳥兒們愛淺灘，人們建淺灘；它們好沼澤，人們留沼澤；它們喜深水，人們修深水區。茭白、蓮藕、蒓菜等植物能改善水質，也是鳥兒喜愛的美食，都給種上……春夏秋冬，雙桂湖的天空不再寂寥，雙桂湖的碧波蕩漾瀲灩。



“嘎嘎嘎”，野鴨的歡叫此起彼伏。但見湖岸邊的水上，漂浮著大片荇菜。清麗的青綠色葉片，葉片下細長的根莖半隱於水中，纖纖裊裊如柳絲。“關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。參差荇菜，左右流之……”荇菜，《詩經》裡的古老植物，千年來一直風雅在文人墨客的吟咏中，而今又賦予雙桂湖以別樣的悠遠詩意。



我曾見過荇菜最美的模樣。仲夏時節，荇菜花期正盛。清波粼粼之上，圓圓的葉片鋪就滿目青綠，一柄柄鮮黃色的花朵婷婷立於其上，婉約又活潑。放眼湖面，嫩綠、明黃交織，如巨幅織錦在陽光下耀眼奪目。



如果說鳥兒是環境的“瞭望哨”，那麼荇菜則是水質的“監測員”，水體稍有污染，它們便會消失得無影無蹤。聽公園的管理人員說，最初大家不認識它，以為是水裡的雜草，後經專家科普才得知，這竟是“寶藏”植物——可供觀賞，還為魚類、鳥類提供上佳的栖息、繁殖、覓食之所。



從此，荇菜開始在雙桂湖繁衍生息，如今已壯大到五百多畝。每年花開時節，雙桂湖荇菜花開似繁星，湖面花海蕩漾，與遠方起伏的山丘輝映，好一幅動人的生態畫卷。



一艘清漂船從遠處緩緩而來，沿湖岸劃出大大的弧。船至跟前，我好奇地問清漂工師傅，為何繞這麼遠的彎路？師傅一邊清漂，一邊笑道，怕傷到荇菜、驚著鳥兒，所以清漂船不直穿湖心，也不從荇菜中過，只沿著岸邊輕輕地劃行。“這當然會增大工作量咯，但保護環境，不是為了我們自己嗎？”師傅淡淡的一句話，卻讓我瞬間悟到，雙桂湖何以能成為雙桂湖。



飽餐後的野鴨昂然游過綠毯般的荇菜，在湖面上拖出幾彎優美的水痕。岸邊，幾輛自行車飛快地駛過，灑落一串年輕的笑聲。一群散步的老人說笑著走過……



我感嘆，雙桂湖如此之美，我要每個季節都來看它。當地的朋友卻說，何止？雙桂湖每月、每天、每個日出日落都不一樣，值得你常來看、反復品……