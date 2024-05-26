塞爾維亞總理：中企承建項目讓塞爾維亞更宜居

中評社香港5月26日電／塞爾維亞總理武切維奇25日在視察中企項目時說，中企承建的匈塞鐵路項目和“清潔塞爾維亞”項目，將使塞爾維亞成為更加宜居的國度，塞爾維亞人民將切實受益。



新華社報導，武切維奇當天與塞建設、交通和基礎設施部長韋西奇以及多名當地政府官員在中國駐塞爾維亞大使李明的陪同下視察匈塞鐵路諾維薩德至蘇博蒂察段（諾蘇段）蘇博蒂察樞紐工程和松博爾“清潔塞爾維亞”項目施工現場。



武切維奇表示，匈塞鐵路諾蘇段工程已進入尾聲，這既是塞中雙方密切合作取得的成功，也是塞爾維亞“躍向未來”規劃的最佳範例。



武切維奇和韋西奇表示，作為“清潔塞爾維亞”項目的一部分，松博爾污水管網建設進展順利。它破解了困擾當地十餘年的民生難題，將提高松博爾居民生活品質。



李明表示，匈塞鐵路極大便利了當地居民出行，帶動經濟發展，受到各方歡迎，是中塞共建“一帶一路”的標誌性項目。“清潔塞爾維亞”項目是中國企業在塞爾維亞實施的最大規模環保項目，項目建成後，將服務230萬塞爾維亞居民。



匈塞鐵路塞爾維亞境內諾蘇段由中國鐵路國際有限公司牽頭，並與中國交通建設集團有限公司組成的聯合體承建，起自塞爾維亞諾維薩德站，終至塞爾維亞和匈牙利邊境，于今年4月25日實現鋪軌貫通。中國路橋工程有限責任公司承建的“清潔塞爾維亞”項目包括塞爾維亞境內73個城市5200公里污水管網和157座污水處理廠的建設。