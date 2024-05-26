馬克龍國事訪德　對法德關係具重要意義

中評社香港5月26日電／法國總統馬克龍抵達德國，展開為期三天的國事訪問，是24年來法國總統首次國事訪德。



法新社報導，馬克龍的行程包括與德國總統施泰因邁爾會談、前往德國東部城市德累斯頓發表演說、訪問德國西部城市明斯特，並前往柏林郊外的梅澤貝格宮，與德國總理朔爾茨會談。



香港電台援引分析指出，雖然馬克龍曾多次前往柏林與朔爾茨對話，朔爾茨亦曾多次到訪法國，但是國事訪問的禮儀級別更高，通常會有更多的盛大儀式，對兩國關係具有重要意義。