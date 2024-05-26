“科技引擎”驅動中國汽車出海

中評社香港5月26日電／一輛輛新能源汽車依次排列、一批科技創新成果集中亮相，第六屆中國西部國際投資貿易洽談會上，阿維塔、賽力斯、小鵬等知名車企齊聚，紛紛展示新技術、新場景和新趨勢。



“過去公司不具備生產汽車的能力，只能在很多展會上展示減震器等初級摩托車零部件。”賽力斯集團工作人員說，現在公司在西洽會的參展品已經是技術領先的智能汽車，而且每年展出的產品都在不斷迭代升級。



新華社報導，近年來，智能化、電動化、網聯化浪潮席捲全球汽車產業，中國汽車業順應產業變革趨勢，持續推動技術向新、品質向上，在智能網聯新能源汽車等關鍵領域佔據領先優勢。



2023年，中國汽車產銷量首次雙雙突破3000萬輛，創歷史新高，其中整車出口達491萬輛，同比增長58%。亮眼數據背後，正是“科技引擎”驅動中國汽車揚帆出海。



在本屆西洽會渝北展廳，一輛“可變形”汽車吸引不少觀眾駐足：只需輕輕按動一鍵，車身後穹頂就能快速滑開、露出尾箱，從SUV“秒變”皮卡。



“這是長安數智工廠生產的新能源汽車——長安啟源E07。”現場工作人員介紹，這輛車還是一台“可進化”的汽車機器人，它搭載的SDA平台，擁有先進的計算架構、安全的通信網絡及服務化的軟件架構，讓汽車機器人實現了汽車產品的數字孿生。



這樣的科技感車型還有不少。在展會現場，重慶本土企業鑫源汽車帶來一款新能源汽車，可根據實際用車需求進行組合、變換或改造，滿足物流商用車市場、個體私營用戶、專用車等多用車場景需求。瞭解到企業在越南也有汽車製造工廠，在越南從事貿易的王女士留下聯繫方式，表示會重點考慮這一車型。