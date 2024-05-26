父子齊上陣　美國傳奇車手情定環塔

中評社香港5月26日電／來自美國的傳奇車手羅比·戈登，選擇讓兒子麥克斯·戈登在中國新疆踏出職業生涯的關鍵一步。



正在進行的中國環塔國際拉力賽中，父子倆雙雙代表黑熊輪胎SPEED-UTV車隊參賽，這是他們首次踏上環塔征途，也是年輕的麥克斯第一次參加國際汽聯認定的國際性汽摩越野拉力賽。



“對麥克斯而言，環塔是一次絕佳的學習機會，這和美國的比賽完全不同。”55歲的羅比說。



新華社報導，在洛杉磯出生的羅比來自一個純正的賽車家庭。他的曾祖父就曾是全美著名的車手。在羅比年少時，身為車手的父親鮑勃·戈登就帶著他從越野拉力起步，逐漸“喚醒”他的“賽車DNA”。



羅比顯然繼承了戈登家族在這項運動上的出眾天賦。13歲開始參加比賽的他，先後囊括巴哈系列越野賽、印地賽車系列賽和納斯卡大賽等多項賽事的榮譽，被譽為全球最全能的車手之一。36歲時，他又開始參加“勇敢者的遊戲”——達喀爾拉力賽，還成為首個贏得該賽事汽車組賽段冠軍的美國人。



在羅比閃耀的職業生涯中，他以“咄咄逼人”的駕駛風格而聞名，甚至被外界稱為“瘋狂”。無論是在場地賽道還是沙漠戈壁，個性十足的他總能上演充滿觀賞性的超車，因此在世界各地吸粉無數。



像曾經的父親一樣，當麥克斯出生後，培養兒子成為羅比愈發看重的事業。



“在父親的幫助下，我才能取得一切成就。”他說，“在我有一定的積累後，又為麥克斯打開了一扇門，讓他有希望變成更好的車手。”



首次來到新疆參賽，別樣的文化風情和美食，讓他們留下深刻印象，中國車手們也總是樂意款待這名在業內大名鼎鼎的美國人。讓羅比更開心的是，兒子展現出了巨大潛力。在15公里的排位賽中，麥克斯一躍衝入前六名，他甚至告訴父親，“自己還能再快30秒”。



“可以說他比我還瘋狂。”羅比說，“來環塔，我是要讓他學會如何應對不同比賽。比如在印地你可以瘋狂加速，在納斯卡就要懂得適當保守，而在越野拉力賽中就要有靈活的頭腦。”