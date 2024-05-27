快評：挺進台東外海　大陸海警順勢而動

中評社快評／中國大陸海警2304艦艇編隊24日在台灣本島以東海域開展綜合執法演練，重點開展查證識別、警告驅離等課目訓練，檢驗聯合巡航、應急處置能力。本次行動有多個突破，意義不一般。



央視旗下新媒體“玉淵譚天”引述相關人士稱，這不是大陸海警部門第一次從台島東部抵近台灣本島。今年2月，台灣軍方就觀測到大陸海警在台島東部海域行動，但大陸海警並未公開行動消息，這次是大陸首次公布在台島東部附近海域行動。



5月23日至24日，解放軍東部戰區在台島周邊開展“聯合利劍－2024A”演習。中國大陸海警順勢而動，組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練；5月24日，大陸海警2304艦艇編隊挺進到台東外海。



大陸軍警協同，已將“金門”模式復刻到新的海域。尤其在台島東部的行動，帶來多個突破，包括：這是大陸海警首次公開台島東部行動；行動位置離台灣本島非常靠近；演練包含登檢課目，意味著台當失去該海域的控制權，也意味著大陸方面對台灣本島明確執法權的開始。



大陸海警行動的時候，解放軍出動軍艦軍機在外圍繞航、繞飛策應。大陸軍警以協同的方式開展執法演練，這種協同，不僅是解放軍內部的協同，也是向軍警協同升級拓展。這也是新常態了，在這種情況下，台灣方面的防守必將落居下風，難以抗衡。