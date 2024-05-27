李強會見日本首相岸田文雄

當地時間5月26日晚，國務院總理李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見日本首相岸田文雄。（來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，當地時間5月26日晚，國務院總理李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見日本首相岸田文雄。



李強表示，去年11月，習近平主席同岸田首相在舊金山舉行會晤並達成重要共識，重新確認全面推進兩國戰略互惠關係，為雙邊關係發展提供了重要政治引領。希望日方與中方一道更多相向而行，落實好兩國領導人達成的重要共識，不斷鞏固互信，深化合作，妥善管控分歧，努力構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。歷史、台灣問題是事關中日關係政治基礎的重大原則問題，也是基本的信義問題。台灣問題是中國核心利益中的核心，也是一條紅線。希望日方重信守諾，為兩國關係不斷發展營造積極氛圍。



李強指出，中日的發展對彼此都是重要機遇。中日經濟已形成你中有我、我中有你的局面，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中日經濟互補優勢將長期存在，在科技創新、數字經濟、綠色發展、開拓第三方市場等方面還有巨大合作潛力。雙方應當相互成就，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通和全球自由貿易體系。中方願同日方持續開展多領域、多渠道、多層級友好交流，進一步便利人員往來，積極開展青少年交流，不斷夯實中日友好合作的民意基礎。



李強表示，日本福島核污染水排海問題事關全人類健康、全球海洋環境和國際公共利益。中方是主要利益攸關方，中國政府和人民對此高度關切。希望日方在長期國際監測安排等問題上進一步拿出誠意和建設性態度，認真對待國內外正當合理關切，切實履行自身責任和義務。



岸田文雄表示，日中關係保持積極發展勢頭不僅有利於兩國，也有利於世界。日方願同中方一道，落實兩國領導人達成的重要共識，保持高層交往，加強綠色經濟、醫療康養、第三方市場等領域合作，便利人員交流，深化區域合作，共同應對氣候變化等全球性問題，積極構建建設性、穩定的日中關係，全面推進日中戰略互惠關係，推動兩國關係行穩致遠。日方在台灣問題上堅持1972年《日中聯合聲明》所確定的立場，這一點絲毫沒有改變。

