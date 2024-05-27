李強會見韓國總統尹錫悅

當地時間5月26日下午，國務院總理李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見韓國總統尹錫悅。（來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，當地時間5月26日下午，國務院總理李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見韓國總統尹錫悅。



李強表示，中韓建交30多年來，兩國關係發展迅速，經貿合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。雙方堅持相互尊重、開放包容、互利共贏，這些寶貴經驗值得雙方倍加珍惜並長期堅持。希望韓方同中方一道，把握兩國友好互信的大方向，尊重彼此核心利益和重大關切，堅定做彼此信賴的友鄰、相互成就的夥伴，推動中韓關係向好發展、走穩走實。



李強指出，中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，經貿合作基礎扎實、潛力巨大，雙方要攜手開拓新領域、拓寬合作面，共同搶抓更多發展機遇，抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化，維護兩國和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中方願同韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智能、生物醫藥等領域合作。中國將進一步擴大市場准入，加強外商投資服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多韓國企業來華投資興業。雙方要活躍開展地方、教育、體育、媒體、青少年等交流，持續增進民眾相互理解和友誼。中方願同韓方加強多邊領域溝通協調，共促地區和世界和平發展。



尹錫悅表示，韓中保持緊密合作不僅對推動兩國發展，而且對實現世界和平與繁榮都具有重要意義。韓方堅持一個中國原則，這一立場沒有改變，將一如既往堅定致力於發展韓中關係。近期韓中各領域對話和地方交流活躍。韓方願同中方在相互尊重基礎上，保持高層交往和各層級密切溝通，擴大經貿合作，增進人文交往，拓展兩國共同利益，深化韓中日合作，推動韓中關係進一步發展。



雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2＋2對話，適時啟動中韓1.5軌對話交流機制。加快推進中韓自貿協定第二階段談判，發揮好經濟部長會議和產業投資合作、產供鏈合作、出口管制對話等溝通機製作用，重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流，進一步為兩國人員往來提供便利。



吳政隆參加會見。