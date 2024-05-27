供樓利息可扣稅　每年上限10萬

“居所貸款利息”作為扣稅項目，買家是愈早使用便可用盡扣稅額。（大公報） 中評社香港5月27日電／大公報報導，據經絡按揭轉介營運總監張顥曦分析說，踏入報稅季節，稅務局於本月初已向約244萬名市民派發2023／2024年的報稅表，市民將要開始預備一筆新開支。作為精明的納稅人，現時若果正在供樓，想慳稅又慳息的話，可透過“居所貸款利息”作為扣稅項目扣稅扣到盡，筆者撰寫此文分享具體操作及注意事項。



“居所貸款利息”是特區政府提供的一項稅項扣除，讓業主將供樓利息開支用作扣稅一部分，減輕財政負擔。申請此稅務寬免的業主須符合指定條件，包括須為香港物業及作為自住用途，如業主將單位部分用作出租用途，便須扣減相應的扣稅額。業主每年最高可獲10萬元的扣稅額，並最多可扣除20個課稅年度，而且不需連續使用，即代表供樓人士可任意決定每一年是否需要用到此扣稅項目。



留意供樓起始月份



最新課稅年度為2023年4月1日至2024年3月31日，而居所貸款利息是以供樓人士課稅年度總供樓利息開支計算，若果去年置業的業主並不是由去年4月開始供款，便有機會用不盡10萬元扣稅額。



假設業主去年9月開始入住新屋及供樓，每月供樓利息約1.37萬元，可得利息扣減月份衹有7個月（2023年9月至2024年3月），2023／2024年度可申請的扣稅額便衹有1.37萬×7個月＝9.59萬，即低於每年扣稅額上限10萬元。閣下若果於去年底才置業，今年使用居所貸款利息便會相對地浪費。如閣下扣除其他稅款寬免後已毋須繳稅，建議可保留居所貸款利息於下次使用。



銀行計算按揭借貸人的每月供款時，因息隨本減的關係下，每期利息開支會一直遞減，假設業主去年購入一個單位，貸款額為400萬元、以年期30年及按息4.125厘計算，首16年的全年利息開支為10萬元以上，但到了第17年，全年利息開支將降至約9.9萬元，即表示由該年開始將不能用盡10萬元扣稅額，因此愈早使用便可用盡扣稅額。



特區政府去年放寬樓花按揭成數上限，加上發展商為“即供”付款買家提供的折扣比“建期”付款較多，使愈多一手買家傾向選用“即供”付款方法。但要注意，“即供”是指於物業仍未落成時已開始供款，而“居所貸款利息”的扣稅指引表示物業須已作居住，而樓花仍在興建中，即代表業主仍未能用作居住用途，因此，業主入住前所供的按揭貸款利息將不可用作是次扣稅。

