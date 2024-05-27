公司上市增　港融資地位穩固

隨著整體投資氣氛好轉，更能彰顯香港金融韌性及競爭力優勢。（大公報） 中評社香港５月２７日電／大公報報導，近期港股市場投資氣氛改善，公司上市申請增加，前稱創業板的ＧＥＭ時隔三年之後再有公司招股，此時港交所宜更加積極作為，在內地、東盟、中東等地進行推廣活動，吸引當地企業來港上市，目標對象包括已擱置在美上市的電商平台ＳＨＥＩＮ快時尚，從而展現香港在全球融資中心地位及角色。



香港金融韌力強、活力強，聯通內地與國際優勢不可替代，即使港股連跌三年，市值曾跌至４萬億美元邊緣，但金融核心競爭力沒有變。隨著市場投資氣氛好轉，港股本季大反彈，在全球股市排行榜之中穩占第四大位置。由於內地及香港經濟基本面良好，持續吸引內地及海外資金流入，美資大行摩根士丹利上調恒指預測目標兩成，以此推算，港股市值排行有望晉升，有能力超越日本股市，登上全球第三大位置，僅次於美股、Ａ股。



ＧＥＭ上市解凍 三年來首發



事實上，內地與香港市場互聯互通持續擴大與優化，特別是內地投資者快將可直接以人民幣買賣港股，不僅吸引內外資金流入，使用香港的投資平台，還有助收窄Ｈ股對比Ａ股的折讓幅度，支持中資股進一步上升，加速港股整體估值修復。經過近月大幅回升之後，目前港股平均市盈率已回升至約１０倍的水平，有助提升新公司上市集資意欲。根據港交所數據顯示，公司上市申請逐步增加，正處理百多間公司上市申請，包括美的、華潤飲料、密雪冰城、小菜園、滬上阿姨、地平線、黑芝麻智能、英矽智能等，涉及製造業、餐飲業及科技企業，預期未來一、兩季落實在港上市。



香港公司上市活動逐步解凍回暖，前稱創業板的ＧＥＭ，經過改革之後，將簡化轉至主板市場上市程序，吸引公司上市。半導體傳輸介質製造商優博控股成為三年來首只在ＧＥＭ上市股份，市場認購反應不俗，預期下月３日掛牌。



宜加強推廣 力吸內外企業上市

