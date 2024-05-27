江西武寧：讓群眾在反腐拍蠅中增強獲得感

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，“從今天的談話效果來看，審查調查對象思想有所觸動，但僥幸、畏罪心理仍較重。接下來，我們要做好針對性的思想政治工作……”雖然已是深夜，但是江西省武寧縣紀委監委第四紀檢監察室主任王方方仍在與同事們復盤與被審查調查對象談話的細節，研究案件的突破點。



今年40歲的王方方，已經在紀檢監察一線工作了12年。他參加過金融、供電、煤炭系統和工程建設、糧食購銷、醫療衛生、鄉村振興等多個領域的案件查辦，憑借出色的業務能力，牽頭或參與查辦多起在當地有影響的案件。



2021年，武寧縣紀委監委對該縣直屬糧庫原負責人王某立案審查調查。該案有一筆170多萬元的涉案資金，是王某通過虛開發票、虛假支出套取的公款，而這筆公款中的大部分用於單位違規招待等費用支出。如何認定這筆資金的性質，是專案組面臨的重要問題。



“實事求是、依規依紀依法辦案是我們必須堅守的原則，是貪污就定貪污，是違紀就定違紀。”王方方一頭扎進資料堆，從眾多證人證言和一沓沓會計憑證中抽絲剝繭，甄別出其中140餘萬元為套取公款後賬外運行，用於解決單位一些違規招待等費用支出，應當認定為違反工作紀律；而其餘30多萬元，則是王某利用擔任武寧縣直屬糧庫主任的職務便利進行侵吞的，應當認定為貪污。案件移送後，同事們對於他的專業能力讚賞不已。



縣級紀委監委與群眾距離很近，作為縣紀委監委的一名辦案人員，王方方一直把守護群眾利益作為工作的出發點和落腳點，他常說：“我們不應該以案件大小論英雄，關鍵是讓群眾在反腐‘拍蠅’中增強獲得感。”



2022年，武寧縣紀委監委接到一起集體訪案件，多名群眾一起舉報某村原黨支部書記張某侵吞惠農補助資金、決策“一言堂”等違紀違法問題。因案情錯綜複雜，屬地鄉紀委調查多時未能取得實質進展。鑒於王方方有著豐富的信訪案件辦理經驗，縣紀委監委領導指定他負責該信訪件的核查工作。

