四川：推動形成崇廉尚潔風尚

5月15日，在第31個國際家庭日，四川省紀委監委、省委組織部、省婦聯聯合組織開展“強紀律意識·樹清廉家風”——領導幹部及家屬“家庭助廉”暨黨紀學習教育課堂活動，教育引導領導幹部及家屬知廉、倡廉、守廉、護廉。圖為新提拔實職省管領導幹部與配偶走進天府家風館。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，強化正反兩方面教育，加強新時代廉潔文化建設，推動形成廉榮貪恥的社會氛圍。四川省紀檢監察機關堅持學深悟透、篤信篤行習近平文化思想，以打造廉潔文化品牌為抓手，籌辦系列主題活動，深入挖掘當地廉潔故事，打造廉潔文化基地群，推動崇尚廉潔的新風正氣不斷充盈。



5月10日，四川省第三屆廉潔文化宣傳月活動在廣安市拉開帷幕。當天舉行的啟動儀式暨成果發布會上，四川省紀委監委公布了系列賽事情況並頒獎，集中展示了全省廉潔文化建設成果。



“今年我們突出黨紀學習教育，聚焦國資國企系統和醫藥、教育領域，舉辦‘清風育廉’‘醫路廉心’‘校園廉聲’系列專題活動，著力推動形成崇廉尚潔、崇德向善的行業和社會風尚。”據四川省紀委監委宣傳部部長向軍介紹，本屆廉潔文化宣傳月活動部署9項精品活動，同步聯動各市（州）開展系列配套活動，調動省、市、縣三級力量，吸引全社會力量廣泛參與廉潔文化建設，推動形成“人人思廉、全民崇廉”良好氛圍。



近年來，四川省各級紀檢監察機關上下聯動加強新時代廉潔文化建設，深入開展黨性黨風黨紀教育、注重家風家教傳承、挖掘傳統文化，增強全社會知廉、倡廉的文化自覺，推動崇尚廉潔的新風正氣不斷充盈。



開展黨性黨風黨紀教育，傳承黨的光榮傳統和優良作風



5月5日，由四川省紀委監委、省委宣傳部主辦的“一起學《條例》”普規普紀活動暨網絡知識競賽順利收官。廣大黨員幹部深入學習新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》，答題熱情高漲。

