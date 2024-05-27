從第七屆數字中國建設峰會感受數字經濟活力

5月23日，機器人在表演太極拳。（來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社經濟參考報報導，支持30種方言混說的語音大模型，提高語音客服的溝通效率；依靠算法模型，智能機器人進行課業輔助和實時陪護；通過大數據賦能，提高醫療診斷準確性和藥物有效性……在5月24日至25日舉行的第七屆數字中國建設峰會上，一系列創新成果與應用集中亮相，展現出數字經濟的活力。



本屆峰會是國家數據工作體系優化調整後，首次舉辦的數字中國建設峰會。記者從會上獲悉，相關部門將從多方面發力，持續夯實數字基礎設施建設、制定促進數據合規高效流通交易政策文件，釋放數據要素的“乘數效應”。



先取豆磨豆，再燜蒸衝泡，遞給觀眾一杯咖啡後，還能清洗杯子——這一系列的手衝咖啡製作流程，全由一個雙臂六軸機器人完成。在峰會現場體驗區，各類AI機器人成為當仁不讓的“人氣王”。



“這個機器人身上集合了網絡、算力和AI等領域最新技術，基於數據沉澱和智能算法，它還開發出了多模態大模型等能力，能滿足娛樂互動、家務協助、家庭陪護等需要。”中國移動現場工作人員告訴記者。



數字技術創新成果湧現，離不開數據要素的支撐。國家數據局在峰會上發布的《數字中國發展報告（2023年）》顯示，2023年我國數據生產總量達32.85ZB（1個ZB約等於十萬億億字節），同比增長22.44%。



與此同時，數據資源開發能力持續增強，為智慧城市建設運行、工業互聯網開發利用等數智化應用提供了豐富的“原料”。



展區內，中國聯通茶葉智能產線吸引了眾多參展者。從平板電腦上選擇茶葉種類、數量、外包裝要求等“一鍵下單”，機械臂可自動取茶、封裝、鐳刻合蓋、輸送到儲物櫃，無人化柔性生產一氣呵成，幾分鐘後就為體驗者提供一份專屬定制茶葉。

