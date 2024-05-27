中日韓年輕人如何看三國交流合作

（來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，中日韓三國，一衣帶水，地緣相近、文緣相通，是搬不走的近鄰。三國在政治、經貿、科技、文化等各領域合作密切。



今年年初，由中日韓合作秘書處發起的“中日韓精神——2024年度漢字”評選結果在首爾揭曉，“交流”以最高票當選。新華社記者日前在北京、東京、首爾三地採訪當地年輕人。他們表示，期待中日韓三國交流合作未來更加密切。



日本神奈川縣日本中國友好協會青年學生部會長稻垣信說：“面向未來，日中韓三國需要的是相互信任和友誼。三國實施的‘亞洲校園’項目今後將會播撒更多交流的種子，我相信這些種子會慢慢長成參天大樹。”



中國傳媒大學學生範怡秋說，前段時間有日本青年訪華團來學校參觀，她負責接待。為拉近距離，自己本想和他們聊一下日本動漫，但沒想到日本青年反而對中國的電視劇、網文更感興趣。範怡秋覺得很有意思，“原來我們兩國之間的青年也是可以做到這樣交流、交友、交心的”。



韓國韓南大學學生文珠炯說，“共感”是指理解和同情別人的心情或情況，“我認為這是建立所有關係的基礎”。他說，韓中日三國都正推進發展人工智能技術等課題，三國在該領域各有優勢。希望三國能夠結合這些優勢，通過技術互補，進入更大規模的市場，提高競爭力。這些科技領域的合作不僅可以促進三國跨境電商經貿往來，也可以成為民眾交流的媒介。



日本早稻田大學學生桑原太郎說，過去一二十年間，日中韓實施了很多項目來促進年輕人之間的交流，取得了成效。日中韓之間隨著經濟聯繫進一步加深，努力推進自由貿易、消除經濟壁壘，不僅加強了經濟聯繫，還進一步促進了人與人之間的連接。



中國傳媒大學研究生蔣一波認為，未來中日韓三國合作共贏的潛力十分巨大。中日韓三國在新能源領域的合作前景十分廣闊，尤其未來在新能源汽車方向，不僅可以推動技術創新，還可以更好應對全球氣候變化、環境挑戰。



青年寄托著中日韓關係的未來。三國青年一代都期待更多交流，產生更多共鳴，實現更多共贏。