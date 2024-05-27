陳文清：著力推進新疆反恐維穩法治化常態化

（來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清22日至26日在新疆調研時強調，要深入學習貫徹習近平法治思想和總體國家安全觀，完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅持依法嚴打暴恐犯罪，著力推進反恐維穩法治化常態化，確保新疆穩定、全國穩定。



陳文清先後來到喀什、伊犁、烏魯木齊和兵團第四師等地，走進基層政法單位、街道社區、邊境口岸，瞭解推進反分裂反恐怖鬥爭、維護安全穩定工作情況。他要求，新疆政法機關要堅決貫徹落實習近平總書記關於新疆工作的重要指示精神，始終把維護社會穩定擺在首位，壓實反恐維穩主體責任，深化長效機制，完善防控體系，精準防範和打擊暴恐犯罪，牢牢守住安全底線。



陳文清指出，推進反恐維穩法治化常態化，是保持新疆社會大局持續穩定長期穩定、實現長治久安的重要途徑。要堅持各項工作都依法辦事，把全面依法治國的要求落實到新疆反恐維穩工作的各方面全過程，善於運用法治思維和法治方式防範風險、打擊犯罪、處理問題、化解矛盾，做到依法打擊、依法防控、依法管理。要妥善處理好當前與長遠、治標與治本、保持秩序與增強活力、維護穩定與方便群眾等關係，在保持新疆社會大局穩定基礎上實現長治久安。



在塔什庫爾幹、霍爾果斯邊境地區，陳文清看望奮戰在強邊固防一線的政法幹警，肯定他們扎根邊疆、忠誠堅守、超常付出，為維護國家安全和社會穩定作出了積極貢獻，希望政法幹警保持優良作風，忠實履職盡責，堅決築牢邊境安全防線。他指出，做好新疆政法工作，打造一支高素質政法鐵軍至關重要。要在忠誠上下功夫，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。要在乾淨上下功夫，始終堅持把紀律和規矩挺在前面。要在擔當上下功夫，始終確保黨和人民需要的時候衝得上、打得贏。



調研期間，陳文清在伊寧主持召開部分省（區、市）反分裂反恐怖工作座談會，要求牢固樹立全國一盤棋思想，抓細抓實各項工作，有效防範化解重大風險隱患，確保社會大局持續穩定。