丁薛祥：為建設科技強國匯聚智慧和力量

5月26日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在北京出席2024年全國科技活動周暨北京科技周主場活動。這是丁薛祥在中國科學院力學研究所科學家精神展廳參觀。（來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥26日在京出席2024年全國科技活動周暨北京科技周主場活動。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，大力弘揚愛國、創新、求實、奉獻、協同、育人的科學家精神，營造尊重科學、崇尚創新的社會環境，為建設科技強國匯聚智慧和力量。



上午10時，主場活動在中國科學院力學研究所舉行。丁薛祥來到著名科學家錢學森、郭永懷生前工作過的辦公室，認真察看科研手稿、工作筆記等珍貴資料；走進科學家精神展廳，在科學家事跡展板前，仔細觀看圖片視頻、實物展品等，瞭解老一輩科學家矢志報國、艱苦奮鬥的感人事跡；步入材料力學性能測試實驗室，詢問重大科研任務進展，與在場科研人員親切交談。丁薛祥指出，科學成就離不開精神支撐。科學家精神的靈魂是愛國。老一輩科學家在極端困難的條件下能夠取得輝煌成就，最重要的是深懷愛國之心、報國之志。在中華民族偉大復興的新征程上，需要大力弘揚科學家精神，需要更多新時代的錢學森、郭永懷，需要更多科研人員擔當起實現高水平科技自立自強的使命和責任。他希望廣大科研人員厚植家國情懷，傳承精神火炬，勇攀科學高峰，把人生理想融入國家使命，為中國式現代化建功立業。



力學科普展館以豐富的圖文展示和互動展品，展現了力學發展中的實踐探索、經典原理和典型應用。丁薛祥瞭解科普教育設施建設和科學教育實踐開展情況，觀看小學生科普實驗演示並與他們交流。丁薛祥指出，青少年是創新的未來。科普工作不僅要傳播科學知識，更要講好科學故事，讓科學家精神深入人心、光耀時代。他勉勵小學生從小樹立科技創新、強國有我的志向，保持探索興趣，掌握科學知識，提高科學素養，給夢想插上科技的翅膀。



中共中央政治局委員、中央宣傳部部長李書磊參加活動。



2024年全國科技活動周以“弘揚科學家精神 激發全社會創新活力”為主題，於5月25日至6月1日在全國各地舉辦。