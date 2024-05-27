微短劇能賺錢　市場規模撲千億

左圖：微短劇拍攝周期短，節奏快，可能一天需要連續拍攝十幾個小時。右圖：每天在橫店開機的微短劇達一兩百部。（大公報） 中評社香港5月27日電／大公報報導，“現在希望投資微短劇的人可以說是排著隊在等，有圈內人，也有完全不是這個行業內的投資者，他們衹有一個概念：微短劇能賺錢。現在平台方和品牌方也都開始紛紛入局。”杭州亞倩傳媒總經理王馨如是說。2023年中國微短劇市場規模高達373.9億元（人民幣，下同）。憑借“短平快”的產出模式和付費觀看的收益模式，“上線一部微短劇，讓你實現財富自由”的“造富神話”正在不斷瘋狂上演。



一部劇逾百集，一集2至3分鐘，15秒一個反轉，30秒一個推進，最後10秒還留個懸念，以劇情爽、節奏快、反轉多而“出圈”的微短劇，已成為網絡視聽新風口。“我們原本主營網文發行，所以對這個市場比較敏感，也為轉型微短劇奠定了基礎。”王馨（小圖）憶說意外爆紅的第一部劇：“2022年底就上線了第一部劇，應該算是進入這個行業比較早的。第一部就爆了，投入8萬成本，收益竟超過千萬票房。”



致富密碼：抓住觀眾情緒



王馨介紹，第一部劇的劇本改自現成的“男主逆襲”網文，找了一家商業廣告拍攝團隊就開拍了。“當時不管是拍攝團隊還是我們製作方，其實大家都不懂微短劇到底要怎麼拍，有時候都是現場臨時改劇本，調整拍攝方案，甚至還要我們去指導拍攝團隊，這個鏡頭該怎麼處理，才能讓觀眾覺得更有‘爽’點。”但就是這樣一部現在她看來有點“粗糙”的微短劇，卻“一炮而紅”。她自豪地說：“如果按照現在的流量分成比例來算的話，當時的千萬票房可能相當於現在的七八千萬。就算放到現在，還是爆劇。”



王馨表示，隨著微短劇日益走紅，情節內容更加豐富，從“男主逆襲”到“大女主復仇”；從“重生穿越”到“溺愛甜寵”，但萬變不離其宗的是“爽點不斷”。如何在兩三分鐘內不斷伏筆，如何在集與集之間設置懸念，抓住觀眾情緒，便是致富密碼。她認為，雖然現在製作成本、流量投放成本都要比一年前高出很多，但意想不到的劇情依然受觀眾歡迎。“微短劇製作節奏非常快，一般拍攝周期為7天，45天左右就能上線。”王馨認為，微短劇“短平快”的產出模式，可能是市場熱錢願意流入的原因之一。



從全網總播放量破10億的《再婚》、《這個男主有點冷》，到破圈層熱捧的《逃出大英博物館》，再到如今最熱的《我的80年代當後媽》，微短劇憑借“爽點不斷”的劇情，不僅刺激著觀眾的“多巴胺”，也成功激發了眾多投資者的“荷爾蒙”。艾媒咨詢數據顯示，2023年中國網絡微短劇市場規模高達373.9億元，同比增長267.65%，2027年市場規模有望達到1006.8億元。



橫店日拍百片 ﻿閑置物業變新場景



正在浙江橫店影視城拍攝微短劇的導演祥意表示，橫店經常都能看到一堆微短劇劇組在舉行開機儀式，一天一兩百部新片在開拍。他打趣地說：“現在大家都開玩笑說橫店已經變成‘竪店’了，因為到處都是竪著屏幕拍攝微短劇的劇組。”



影視城為了滿足微短劇劇組節約成本的需求，利用﻿閑置物業重新打造了一批新場景。橫店影視城外景拍攝地負責人潘葉姗說：“我們設置了皇宮大殿、府邸大廳、客棧、牢房等13個場景，每天租金從1000元到4000元不等。最近半年訂單不斷，累計共營收280萬元左右，回收成本很快。”