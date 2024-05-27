多元旅遊產品　五建議提升夜經濟效益

盧金榮認為，新鮮體驗可為夜間經濟吸引人流。（大公報） 中評社香港5月27日電／大公報報導，面對訪港旅客消費模式的改變，廠商會會長盧金榮認為，香港應順勢而行，多開發高增值的旅遊產品，例如綠色深度游、工業旅遊、一程多站，以及MICE（會展及獎勵旅遊）等，以吸引更多高消費旅客。同時，特區政府亦可多舉辦盛事，並建議與企業聯合推出消費優惠，吸引旅客和市民在港消費。



盧金榮建議制定“香港夜間經濟發展藍圖”，加強政府引導，並針對香港服務業現時面臨的結構性問題，尋求解決方案，令夜間經濟得以持續發展。



對此，盧金榮提出5項建議。一是“立長策”。大多數城市都會把發展夜間經濟，納入城市發展規劃和產業經濟的中長期策略，如特區政府要為人手不足、服務質素、科技應用等方面尋求解決方案。



二是“重協調”。夜間經濟既屬商貿政策範圍，亦牽涉及城市治理和民生問題，特區政府除了為夜間商戶塑造有利的營商環境，亦需平衡經濟活動及居民生活和社區環境的考量。不少城市設有專門行政機構，以負責夜間活動的決策、統籌和管理事宜，並擔當政府、商戶和居民的溝通橋梁，建議香港可研究設立“官民共管”的統籌協調機制、加快規管制度的“拆墻鬆綁”，以及優化配套設施等。



三是“拓內容”。各地城市近年著意把文化創意、體育、觀光、科技等新元素引入夜生活，打造新鮮體驗來吸引人流，維持夜間經濟的熱度。例如，倫敦、柏林、阿姆斯特丹、巴黎等城市開設24小時“不打烊”博物館，推出特色展覽活動。



打造標誌性活動 研派福利



四是“造亮點”。由特區政府與業界共同打造城市的夜間地標和標誌性活動，以作為城市的“夜品牌”，不但有助於增強夜間經濟的吸睛力與知名度，還能凸顯城市的特色與形象。



最後是“擴需求”，建議香港可善用本地成熟的電子消費券的基建和近期向訪港旅客“派福利”的經驗，研究由特區政府推出“夜間消費券計劃”和支持業界派發“夜間優惠券”的可行性，借此激發本地市民和遊客的需求，直接為夜間經濟注入新動能。