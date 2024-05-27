盧金榮：港宜制定工業發展藍圖

盧金榮估計，香港今年GDP增長達3%至3.5%。（大公報） 中評社香港5月27日電／大公報報導，香港全力“拚經濟、拚發展”，首季GDP（本地生產總值）按年增2.7%，連續5季錄得增長。香港中華廠商聯合會會長盧金榮表示，歐美市場經歷長時間的庫存調整後，進口商應增加補貨，料今年出口將見單位數增長。他建議特區政府加強新型工業化、“港版中試”、貿易中介、銀發經濟等方面的發展，並以潛龍騰淵來形容今年香港經濟表現，指一系列搶資金、搶人才、搶旅客措施，有助推動經濟前行，料全年GDP增長達3%至3.5%。



談及近期不少港人北上消費，盧金榮接受記者訪問時坦言，對香港零售及餐飲業帶來一定的挑戰，但與此同時，香港亦持續有不少新餐廳開業。據統計，截至去年底，全港有3.35萬間持牌的飲食處所，較2018年底的2.7萬間增加24%，所以盧金榮不認同餐飲業出現“結業潮”的說法。此外，港人北上消費的熱潮也激發多個內地餐飲品牌來港發展，如蜜雪冰城、奈雪的茶、太二酸菜魚等，相信可以為香港餐飲市場帶來新的活力，並帶動良性競爭，豐富香港作為“美食天堂”的內涵。



提升工業在北都發展定位



對於經濟發展策略，盧金榮認為，香港未來的發展動力，在於創新科技和“新型工業化”，透過培育和吸引高增值製造業落戶香港，不但可以激發本地“新質生產力”，亦能創造更多中等收入兼具向上流動機會的職位，解決目前香港就業市場兩極化的問題，讓香港經濟能更多元、更健康地發展。



因此，該會一直向特區政府爭取，盡快制定“香港工業發展藍圖”，提升工業在北都發展規劃中的定位，整合北都各分區的工業相關預留用地，以打造出一片“香港優勢工業”的高地；特區政府亦應帶頭支持業界發展“港版中試”（中試是指在科研後、量產前的中間測試，如應用開發、科技轉化、設計定型、小批量試產、用戶試驗等），包括在河套和新田區發展不同側重點的“雙核”中試基地，前者瞄准前沿的高精尖科技研發領域，開展中試孵化、中試熟化和跨境合作；後者則匯集行業性中試平台和吸引具中試能力的企業進駐，側重於科技成果的市場化和量產化，提供以企業需求為導向的中游轉化支援服務，讓本地科研能轉化為切切實實的經濟價值。



推零關稅優惠 吸跨國企來港建生產基地



此外，香港亦須強化貿易中介地位，該會建議，特區政府向國家爭取支持，加入更多區域性的多邊自由貿易協定，並研究試點實施“預先自由貿易協定區”概念，率先允許來自東盟的原料及組合零件值，按一定比例計入香港製造的原產價值成分當中，讓更多香港製造的商品獲得零關稅的優惠進入內地市場，以吸引港商、內地企業，甚至跨國公司來港設立生產基地。



盧金榮又指，銀發經濟可以帶來很大的商機。因為香港是全球最長壽的地區之一，而且長者的消費能力位居前列，可帶來龐大的市場需求。因此，特區政府應從市場化的角度出發，為銀發經濟的發展厘訂方向，包括帶頭加強對銀發消費者的教育，以及對適老商業文化的推廣，並將樂齡科技列為創新科技發展的關鍵領域之一等。