美國快餐店鬥平大戰　推5美元“四道菜”套餐

Burger King搶麥當勞頭啖湯 推5美元“四道菜”套餐(圖源：路透社) 中評社香港5月27日電／據香港商報網引述CNBC報導，麥當勞計劃6月25日在全美國推出5美元優惠套餐，包括雙層芝士孖寶或麥香雞、細薯條、細可樂，以及4件麥樂雞，引起特許經營的加盟店不滿，希望麥當勞提供財政支持。



在美國洛杉磯的麥當勞，這“四道菜”的價錢為8.5美元，減價將削減特許經營店的利潤。麥當勞CEO坎普欽斯基認為，優惠可刺激美國人外出食飯。



不過，麥當勞的對手Burger King 當地時間24日已搶先推出5美元餐單，包括1個漢堡、薯條、汽水及4件雞塊，優惠期直到5月28日，以慶祝70周年。



另一快餐連鎖店Wendy＇s已自2019年以來推出5美元套餐，亦是一個包、4件雞塊、薯條及汽水。



麥當勞之所以參戰，因為坎普欽斯基認為缺乏全國的餐單，令麥當勞減低競爭力。據報導，特許經營商數周前已就提議進行了投票，但麥當勞未有就結果評論。彭博報導指，特許經營商已支持提案。



麥當勞在美國有約1.35萬間餐廳，95%是特許加盟店，反映其中1000間的National Owners Association（NOA）協會指，麥當勞加盟店的毛利率太小，僅10%至15%，不足以負擔持續的30%折扣優惠，必須麥當勞的支持。



其他快餐店品牌亦難捱，Burger King的美國餐廳2023年平均利潤20.5萬美元，平均銷售額170萬美元，毛利率約12%。

