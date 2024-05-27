富權：人一走茶就涼VS西瓜偎大邊

中評社香港5月27日電／澳門華澳報27日發表富權文章：人一走茶就涼VS西瓜偎大邊。以下為文章內容。



民進黨昨日進行縣市黨部主委暨勞工黨部主委，及第二十一屆黨代表選舉。這是賴清德走馬上任後，民進黨的第一次黨公職選舉。根據《民主進步黨黨章》規定，縣市黨部主委為兩年一任，得連選連任一次；黨代表也是兩年一任，連選得連任（民進黨“全代會”為兩年一屆，每年舉行一次全體會議，必要時可以透過特定程序召開“臨時全代會），黨代表分為“票選黨代表”與“當然黨代表”兩種，其中“當然黨代表”是“立委”、“直轄市”議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成，共有三百零八席（此前曾經“中央部會”第一首長也是“當然黨代表”，後撤銷）；“票選黨代表”則是根據各縣市的黨員比例安排應選名額，今次公應選出三百零九席。兩造黨代表共六百一十七人將在今年七月的第二十一屆第一次“全代會”中改選中執委、中評委。其中選出“票選中執委”三十人，再由中執委選出“票選中常委”十人；而黨主席、“立法院”黨團三長、黨籍“直轄市長”為“當然中常委”及“當然中執委”，另由黨籍縣市長互選一名“當然中常委”及“當然中執委”。



因此，昨日選舉的結果，在縣市黨部主委方面，關係到二零二六年“九合一”選舉中，代表民進黨參選縣市長的人選；而在黨代表選舉方面，則關係到第二十一屆中常會及中執會各派系所佔席位。在選舉結果公佈後，各派系就將會根據自己派系所獲黨代表席位，評估能夠獲選中執委及中常委的席位，並據此與其他派系進行“配票協商”。



直到本文執筆時，民進黨中央尚未能匯總各縣市代表呈交的黨代表當選名單，但已經公佈各縣市黨部及勞工黨部，還有各海外黨部的主委的當選名單。而其中的各縣市黨部主委，將主責二零二六年“九合一”選舉的各縣市首長、議員選舉的提名操盤，因而是縣市黨部主委選舉是縣市長選舉的“前哨戰”。



昨日縣市黨部主委選舉的結果，呈現了蔡英文“人一走，茶就涼”，導致“英系”席位大萎縮，由原來的七席減為四席；而“泛新潮流系”則大有斬獲，拿下十四席，及親賴清德的“湧言會”也獲得一席，因而是“西瓜偎大邊”地倒向賴清德的景象。



這與蔡英文在位那八年，“英系”風生水起，幾乎所有重要的政務官，包括“行政院長”陳建仁、在三年抗疫期間每天佔據媒體重要版面的“衛福部長”陳時中等，都紛紛加入“英系”的鼎盛情況，甚至就連蔡英文本人也躊躇滿志地聲稱，民進黨已經通過了“解散派系”，因而民進黨內沒有派系，衹有“英派”，並主導其幕僚編撰並出版了《英派》一書的全盛情況相比，真是只能概嘆一句“人一走，茶就涼”。



可能就連蔡英文自己也銳敏地覺察到這個宭境，因而過往歷次黨公職選舉，都會在其戶籍所在的新北市永和區投票的蔡英文，昨日一整天都未現身，黨內從中央至地方也都不清楚情況。而負責蔡英文“卸任“總統”禮遇”出行的有關維安、交通疏導及安全等事務的警方也未收到“出任務”的通知。有記者詢問蔡英文“卸任“總統”辦公室獲證實，蔡英文昨日確實沒有去投票，這沒有什麼特殊原因，也因為剛卸任還有很多事務要處理，就沒有特別安排外面的行程。其實這只是一句托詞，因為出門投票所需的時間並不多，即使是“剛卸任還有很多事務要處理”，也總能擠出那麼一點的時間。何況，作為剛卸任的黨籍“總統”，也作為曾經多屆的黨主席，首次沒有出門投票，其在客觀上將會產生的負面影響，也難以預料。就此而說，蔡英文可能是已經預料到，當初因為在“總統”黨內初選中與其結下梁子的賴清德，將不會對其有“好果子”吃，而且更因為“英系”的“依附”自己的派系基礎及鬆散性質，自己在卸任後，“英系”必定會“樹倒猢猻散”，因而灰心意冷，拒絕出門投票。

